Erfolgreiche Jahreshauptversammlung

Groß-Rohrheim. Unter Beteiligung vieler Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft fand die Jahreshauptversammlung des FC Alemannia Groß-Rohrheim im Nebenraum der Vereinsgaststätte statt und hatte nicht zuletzt dadurch ein belebendes Element.

Klaus Anthes, seit 1978 unangefochtener Chef der Alemannen, wurde dabei wieder zum 1. Vorsitzenden des 1911 gegründeten Vereins gewählt und nahm dabei zustimmende Worte zur Kenntnis. „Wiederwahl, bleibt Klaus – die eins“, das waren die Worte, die aus der Tiefe des Gaststättenraums, schwer zu überhören waren. Aus der Tiefe des Raums spielten die Groß-Rohrheimer Fußballer übrigens in der laufenden Saison auch gute Bälle und haben sich einen Tabellenplatz im vorderen Bereich der Kreisoberliga erobert. Dies, und das ist allen Fußballern beim FC Alemannia klar, ist in erster Linie Trainer Georg Eckhardt zu verdanken, der dem Verein kurz vor der Saison zur Hilfe sprang, als der seitherige Trainer Alexander Merlau-Behrendt sein Amt kurzerhand zur Verfügung stellte. „Stellt Euch vor, wo wir stehen würden, wenn der Schorsch nicht gekommen wäre“, brachte es Spielausschussvorsitzender Heinz Gruber auf den Punkt. Auch Gruber packte in den vergangenen Wochen und Monaten tatkräftig mit an, dass es mit dem FC Alemannia aufwärts ging und nun sogar die magische 50-Punkte-Marke überschritten hat. Umso bedauerlicher ist es, dass Gruber nun sein Amt zur Verfügung stellte. Sein Nachfolger heißt Ali Schekho, der aus dem Umfeld der Mannschaft kommt, und dem ein guter Ruf vorauseilt.

Aber nicht nur in Grubers Bericht wurde deutlich, dass beim FC Alemannia Groß-Rohrheim im den Berichten zugrundeliegenden Geschäftsjahr 2021 gut gearbeitet wurde. „Trotz Corona und dem damit verbundenden Ausfall vieler Festivitäten stehen wir halbwegs gut da und konnten den Verein finanziell über Wasser halten“, war Klaus Anthes froh, dass diese schwere Zeit in souveräner Manier gemeistert wurde. Dies ging auch mit dem Kassenbericht von Rechner Claus Herbold einher, der ebenfalls von Klaus Anthes vorgetragen wurde. Demzufolge verbuchten die Alemannen in ihrem Zahlenwerk ein leichtes Plus von immerhin 278 Euro.

40 Jugendfußballer zu vermelden

Klaus Anthes erwähnte auch, dass inzwischen 40 Groß-Rohrheimer Jugendfußballer beim Jugendförderverein Binowa gut integriert sind, auch wenn sie vorwiegend in unteren Altersklassen dem runden Spielgerät nachjagen. Für die Ausrichtung der Feste zeichnet Kulturwart Stefan Merboth verantwortlich. Er bedauerte, dass in 2021 wenig los war. Jedoch werde der Verein bald wieder bei Festen wie Kerwe, Oktoberfest oder Nikolausmarkt seinen angestammten Platz einnehmen.

„Wenn wir älteren Semester zusammen Fußball spielen wollen, muss auch in der dritten Halbzeit etwas geboten werden. Deswegen grillen wir nach dem Mittwoch-Training auch oft gemeinsam“, gab Volker Hertweck den Bericht für die Soma ab, deren Freundschaftsspielbetrieb im Vergleich zu früheren Jahren reduziert ist. Schon seit Jahr und Tag verfügt der FC Alemannia Groß-Rohrheim eine, für einen Fußballverein nicht gerade typische Abteilung: Es ist das FC-Quartett. So gelingt es den Sängern, von denen viele früher für die Alemannia die Fußballstiefel schnürten, immer wieder ihr gesangliches Können zum Besten zu geben. „Wir müssen zusehen, dass wir neue Sänger hinzubekommen. Aber es gibt keinen, der sich an seinem runden Geburtstag nicht darüber freut, wenn wir vorbeikommen und ein Ständchen singen“, berichtete Stefan Lautenbach darüber, dass das FC-Quartett aus dem FC Alemannia Groß-Rohrheim nach wie vor nicht wegzudenken ist. Donnerstags trifft sich das FC-Quartett um 19.30 Uhr zur gemeinsamen Singstunde im Groß-Rohrheimer Treff 21.

Auch Kreisfußballwart Reiner Held, der dem FC Alemannia Groß-Rohrheim schon seit Ende der 1970er Jahre angehört, forderte die jungen Vereinsmitglieder auf, sich als Schiedsrichter zur Verfügung zu stellen. „Wenn der Verein hier langfristig keinen Zuwachs bekommt, muss er zunächst mit einer Geldstrafe rechnen. Danach gibt es Punktabzüge“, hob Held hier warnend den Zeigefinger. hias

