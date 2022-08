Erfolgreich in Lorsch

Bürstadt. Die Triathleten des RV03 Bürstadt haben erfolgreich am Triathlon in Lorsch teilgenommen. Bei schönstem Wetter und perfekter Organisation starteten mehrere Triathleten. Ruben Wiedemann erkämpfte in der Altersklasse TM 20 einen zweiten Platz. In einer Zeit von 1:05:25 Stunden absolvierte er die Strecke von 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilomter Laufen und gewann damit auch das vereinsinterne Duell.

Ebenfalls erreichte Jana Wahrenbruch in der Altersklasse (AK)weibliche Jugend A den zweiten Platz. Marco Seip erreichte einen hervorragenden neunten Platz in der AK TM 30. Bei den Seniorinnen TW40 erreichte Jana Colditz einen füngten Platz. Bei den Senioren TM 45 konnte sich Thomas Wahrenbruch über einen dritten Platz freuen. In der gleichen Altersklasse folgte Holger Colditz auf den fünften Platz. Zeitgleich erreichte Laurin Wiedemann beim HTV Cup Rennen in Rodgau in der Altersklasse Jugend A den ersten Platz. red

Die RV03-Athleten beim Triathlon in Lorsch. © RV03 Bürstadt