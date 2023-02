Erfolgreich auf dem Rad in Einhausen

Biblis. Nach Einhausen zur Bezirksmeisterschaft im Kunstradfahren ging es für die Sportlerinnen und Sportler des RV Biblis. Am Vormittag ging es für Arthur Köppe in der Gruppe der Schüler U 11 an den Start. Mit seiner Leistung konnte er die Kampfrichter überzeugen und sich mit 23,85 Punkten den zweiten Platz sichern. Damit erhöhte er seine Bestleistung und überholte einen Konkurrenten.

Helena Bauer startete bei den Juniorinnen U19. Nachdem ihr die ersten Übungen fast fehlerfrei gelangen, schlich sich ein Fehler nach dem anderen ein. Trotz einer insgesamt schönen Kür fehlte ihr am Ende die Zeit, um alle Elemente zu präsentieren, und musste deshalb hohe Abzüge in Kauf nehmen. Mit 71,87 Punkten erreichte sie die Qualifikation zur Hessenmeisterschaft der Junioren und Elite. Das Geschwisterpaar Kassandra und Vinzenz Bauer zeigte ihr Können bei den 2er-Elite offen. Die beiden waren vor ihrem Start sichtlich nervös, zeigten aber eine Kür, an der nicht mal die Kampfrichter viel meckern konnten. Alle schwierigen Element gelangen den beiden scheinbar mühelos und so endeten sie mit nicht einmal vier Punkten Abzug und einer Endpunktzahl von 51,04. Auch sie haben sich für die Hessenmeisterschaft qualifiziert.

Am Ende ging es für Vinzenz Bauer noch im 1er der Junioren U19 auf die Fläche. Direkt zu Beginn hatte Vinzenz mit der ersten Übung zu kämpfen, konnte diese dann aber doch präsentieren. In seiner Kür musste Vinzenz noch weitere Male absteigen, konnte jedoch durch seine schöne Haltung ein gutes Ergebnis erzielen. Mit 62,82 Punkte qualifizierte er sich für die Hessenmeisterschaft und belegte einen guten zweiten Platz. red