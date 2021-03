Bürstadt. In Bürstadt ist Christian Engelhardt offensichtlich beliebt: 66 Prozent der Wähler haben hier dem CDU-Kandidaten ihre Stimme gegeben. Im gesamten Kreis schneidet der Amtsinhaber mit 63,3 Stimmen ein ganz kleines bisschen schlechter ab. Herausforderer Karsten Krug (SPD) erhält in Bürstadt 23,3 Prozent und liegt damit weit abgeschlagen zurück. Die Grünen-Kandidatin Evelyn Berg kann 10,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Das Ergebnis lag am Sonntagabend bis Redaktionsschluss noch nicht vor und wird deshalb nachgeliefert. sbo