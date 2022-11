Engel spenden Schutz

Bobstadt. Engel sind die Mittlerwesen zwischen Gott und den Menschen. Sie sind aber auch Bote und Gesandter. Sie halten ihre schützende Hand über Kinder, Tiere, und Menschen und geben Trauernden Trost. Manchmal muss ein Schutzengel aber auch ganz schön schnell fliegen können, um „seinen“ autofahrenden Menschen vor brenzligen Situationen zu schützen. Doch ihre wichtigste Aufgabe ist die Vermittlung der Offenbarung an die Propheten. In fast allen Religionen sind sie zu finden, und die Hälfte der Deutschen glaubt an die schützenden Heerscharen.

Klassentreffen der Engel im Gemeinde-saal in Bobstadt. © Jutta Fellbaum

„Nachdem die Krippenausstellung im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, haben Anna Götz und ich uns Gedanken gemacht, welches Thema dieses Jahr zum Advent passen könnte“, erzählte Daniela Beringer, Mit-Organisatorin der Ausstellung in der evangelischen Kirche in Bobstadt.

In unsicheren Zeiten von Pandemie, Krieg, Rohstoffverknappung und Klimawandel seien Engel Wesen, die man mit angenehmen Eigenschaften in Verbindung bringt. Aber sie verkündigten auch Maria eine große Aufgabe und die große Freude bei der Geburt Jesu.

Viele Formen und Materialien

Engel gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Materialien. Oftmals landschaftlich geprägt, sind es in Deutschland meist liebevoll gearbeitete Holzheerscharen aus dem Erzgebirge. Ein Engelsorchester, das mehr als 100 Jahre alt ist, hatten die beiden Organisatorinnen ebenso aufgestellt wie einen über einen Meter großen, aus grobem Holz geschaffenen Engel. Mini-Engel lugten aus Streichholzschachteln hervor, und Engel, aus Kaffeekapseln hergestellt, brachten eine neue, frische Bastelnote hervor.

Stock hinter dem Rücken

Auf einem handgearbeiteten Schwibbogen und einer Pyramide hatten Englein ihre Plätze eingenommen. Zwischen Holztannenbäumen und Miniatur-Kirchengebäuden lugten Papierengel um die Ecke. Große Holzsterne, liebevoll mit LED-Lämpchen verziert, gehörten ebenso zur Dekoration. Ein frecher Punky-Engel zauberte den Gästen ein Schmunzeln ins Gesicht. Denn von vorne betrachtet sahen die beiden Exemplare lieblich und schön aus. Doch hinter dem Rücken hielten sie einen Stock in den Händen, um ihn, wenn Not am Mann sein sollte, auch einzusetzen.

Einen blauen Engel hatte Tiffanny-Künstler Heinz Schader aus Biblis beigesteuert. Von dort kam auch Dagmar Halliger. Sie sammelt seit vielen Jahren Engelsfiguren und hat es mittlerweile auf die stattliche Anzahl von über 800 Exemplaren gebracht. Doch ihre Sammelleidenschaft treibt sie weiter – auch wenn das Abstauben ihrer Kleinode nicht selten ein paar Stunden in Anspruch nimmt, wie sie den Besuchern berichtete.