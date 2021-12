Engel, Lebkuchenmann und mehr fürs Quartiersbüro

Bürstadt. „Den habe ich gemacht“ und „das ist meiner mit den schönen Flügeln“, war von den Jungen und Mädchen der städtischen Kindertagesstätte Kunterbunt Bürstadt zu hören. Die Kinder besuchten mit zwei Erzieherinnen, darunter Leiterin Jennifer Kühn, das Quartiersbüro am Beethovenplatz und brachten jede Menge zauberhafte Winterdekorationen mit.

Engel aus Tannenzapfen, Lebkuchenmänner aus Korken oder Holzsterne und laminierten Bilder hatten die Kinder eigentlich zum Schmücken eines der Tannenbäume auf dem Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ in Bürstadt gestaltet. Dieser fällt pandemiebedingt aus und so bot das Team des Quartiersbüros der Kindertagesstätte an, dass die Kinder ihre kleinen, weihnachtlichen Kunstwerke gerne im Quartiersbüro aufhängen können.

„Die Jungen und Mädchen haben sich viel Mühe gemacht und wir möchten ihnen so die Möglichkeit geben, ihre selbst gemachten Weihnachtsdekorationen bei uns für alle zu zeigen“, erklärte Oliver Haberer vom Quartiersbüro Bürstadt, welches von der Sozialagentur Fortuna betreut wird. „Da komme ich mit meinen Eltern mal vorbei und zeigt ihnen, welchen Engel ich gebastelt habe“, sagte zugleich eines der Kinder. Stolz berichteten sie, welche Figuren sie gestaltet haben und dass sie sich schon darauf freuen, wenn alles im Schaufenster zu sehen ist.

Das Team des Quartiersbüros hat die Wintermotive bereits aufgehängt, die Dekorationen der Kinder versprühen gute Laune und sorgen für zauberhaftes Weihnachtsflair. Das Team des Quartiersbüro lädt gerne zu einem Schaufensterbummel zu sich ein, damit die Weihnachtsschätze der Kinder von vielen Bürgerinnen und Bürgern bestaunt werden können. red

