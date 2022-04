Emilia Staab erneut Hessenmeisterin

Bürstadt. Nach zweijähriger CoronaPause war es endlich so weit: In Limburg konnte das Hessische Landesfinale (Kür-Vierkampf) im Gerätturnen wieder ausgetragen werden. Emilia Staab ging fit und gut vorbereitet als einzige Turnerin für den TV Bürstadt im Wettkampf LK2 16 bis 17 Jahre mit Turnerinnen aus ganz Hessen an den Start. Da ihr Trainer nach den Weihnachtsferien sein Amt niedergelegt hatte, wurde sie von ihrer Schwester Franziska Staab betreut und unterstützt.

Emilia Staab mit Ihrer Urkunde. Sie belegte den ersten Platz. © TV Bürstadt

Am ersten Gerät Boden zeigte Staab Schraubensalto und Salto vorwärts mit halber Drehung, kleine Unsicherheiten überspielte sie gekonnt mit Improvisationen. Es folgte der Sprung, an dem Emilia einen Tsukahara zeigte, ein sehr hochwertiges Element mit erhöhtem Risiko. Am Stufenbarren turnte sie eine sehr elegante und flüssige Übung und freute sich über die gute Wertung.

Diese positive Energie nahm sie mit an das letzte Gerät, den Schwebebalken. Es war klar, dass sich hier der Wettkampf entscheiden würde. Emilia war bereits eine der ersten Turnerinnen am Gerät. Mit Präzision, Spannung und ihrer positiven Ausstrahlung überzeugte sie das Kampfgericht. Sie erhielt an diesem Gerät die höchste Wertung des Wettkampfes sowie des gesamten Tages: 14,45 Punkte. Zusammen mit ihrer Schwester freute sie sich riesig über das tolle Ergebnis. Emilia erzielte an jedem einzelnen Gerät die höchste Wertung im Wettkampf und erkämpfte sich, wie bereits bei ihrem letzten Wettkampf 2019, den ersten Platz. Mit fast zehn Punkten Vorsprung erturnte sie sich erneut den Titel „Hessenmeisterin“. red