Elvis-Songs erklingen

Bürstadt. Am 16. August hat sich der Todestag der Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley zum 45. Mal gejährt. Sein Ableben stürzte die Fans in tiefe Depressionen. Doch seine Songs bleiben unvergessen. Mit sexy Hüftschwung, aufwendigen Bühnenoutfits und ausdrucksstarker Stimme brachte der ehemalige Lastkraftwagenfahrer besonders die Frauen außer Rand und Band.

Aber auch heute noch gelingt es Interpreten seiner Songs, die glamouröse Zeit wieder auferstehen zu lassen. Zu ihnen zählt auch Markus Stockmann alias Rod Lane, der sehr überzeugend in die Rolle seines Vorbilds schlüpft, nicht nur, was den Gesang, sondern auch was die Bühnenshow betrifft.

Am Freitag, 26. August ist er zu Gast beim Obst- und Gartenbauverein in Bürstadt. Bei freiem Eintritt dürfen sich die Fans auf mitreißende Songs und gefühlvolle Balladen freuen. Ab 18 Uhr öffnet Wirtin Anna Hracka ihre Pforten. Die Elvis-Party beginnt gegen 20 Uhr. Fell