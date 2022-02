Groß-Rohrheim. Die Eltern-und-Kind-Turngruppe ab drei Jahren, mit den Trainerinnen Eileen Riedel und Jenny Feyrer, stellt sich vor . Die Gruppe trifft sich immer montags von 15.15 bis 16.15 Uhr in der Bürgerhalle. Die Kinder lernen in der Sportstunde die Vielfalt der Bürgerhalle kennen und üben mit der Unterstützung ihrer Eltern an Bewegungsparcours, bei Bewegungsspielen und an Großgeräten. red

