Elmar, der bunte Elefant

Bürstadt. Elmar ist kein Elefant wie jeder andere. Er ist bunt kariert und kein bisschen elefantenfarben. Zum Glück – denn Elmar ist genau richtig, wie er ist, findet Iris Held von der Bücherei St. Michael. Regelmäßig versorgt das Helfer-Team die Leserinnen und Leser mit Tipps für besonders spannende und interessante Romane, Krimis und Sachbücher, die in den Regalen der Bücherei zu finden sind. Diesmal empfiehlt Iris Held das Kinderbuch „Elmars großer Tag“ von David McKee.

In dem Bilderbuch wird in kurzen Texten von einem bunt karierten Elefanten erzählt und seinem großen Tag, an dem sich alle Elefanten farbenfroh bemalen. Die anderen Tiere sind von den Aktivitäten der Elefanten nicht begeistert, lassen sich dann aber anstecken und schließlich erkennen alle, dass es schön ist, mal ganz bunt zu sein. Dieses Bilderbuch rund um Anderssein und Vielfalt besticht durch die liebevoll gezeichneten Tiere und den fantasievollen Hintergrund. Es ist ein wunderschönes Buch zum Vorlesen und immer wieder anschauen.

Die Geschichte von Elmar gibt es auch als Tonie-Hörspiel auszuleihen. Die Tonie-Figuren, mit denen auch kleine Kinder selbstständig Hörspiele abspielen können, sind seit einigen Jahren sehr beliebte Medien in der Bücherei, berichtet Iris Held. Sämtliche Bücher und Medien sind zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei auszuleihen. red

Info: Infos zur Bücherei: www.bibkat.de/michael/contact