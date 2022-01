EKS stellt sich vor

Bürstadt. Die Erich Kästner-Schule in Bürstadt bietet online einen Informationsabend für Viertklässler-Eltern am Mittwoch, 26. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr an. Der Tag der offenen Tür ist am Samstag, 5. Februar, von 10 bis 13 Uhr geplant. Dieser soll unter 2G-Regeln in Präsenz stattfinden. Grundschulkinder können mit dem Testheft teilnehmen. Sollte der Tag der offenen Tür kurzfristig abgesagt werden, will die Schulleitung einen Film auf der Homepage zur Verfügung stellen. Anmeldungen sind per E-Mail an erich-kaestner-schule@kreis-bergstrasse.de möglich. Für den Tag der offenen Tür sollte die Personenzahl angegeben werden. red

