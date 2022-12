EKS nun Projektschule

Bürstadt/Wiesbaden. Die Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt startet mit neun anderen Schulen in die zweite Runde zur naturnahen Umgestaltungsplanung ihrer Schulhöfe. Nach Informationen aus Wiesbaden handelt es sich dabei um ein Projekt des Hessischen Umweltministeriums und der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Somit hat es die EKS geschafft, ins Projekt „Klimafreundliche Schulhöfe für Hessen“ aufgenommen zu werden. Nur zehn Schulen aus ganz Hessen wurden dafür ausgewählt.

Umweltministerin Priska Hinz sagt: „Mit unserem Projekt der klimafreundlichen Schulhöfe haben wir das Ziel, Schulhöfe klimagerecht, naturnah und nachhaltig zu gestalten und damit attraktive Lebens- und Lernräume zu schaffen.“ Sie freue sich, mit der Deutschen Umwelthilfe nun zehn neue Schulen bei ihren Gestaltungsplänen beraten zu können – etwa bei der Entsiegelung und Begrünung oder beim Anlegen eines Schulgartens. An der EKS hatte es im Oktober bereits einen Workshop mit Landschaftsarchitekt Dirk Schelhorn gegeben, bei dem die Schüler ihre Wünsche geäußert und als Modelle bereits gestaltet haben (wir berichteten).

Ausgewählt wurden die Projektschulen anhand fester Kriterien. Die Schulen werden bis Anfang 2024 durch verschiedene Qualifizierungs- und Beratungsangebote bei der Planung ihrer Außenbereiche unterstützt. So bietet die DUH unter anderem thematische Workshops an und stärkt den Wissensaustausch zwischen den Schulen durch regelmäßige Vernetzungsangebote. Alle Schulen in Hessen können die Erfahrungen der Projektschulen für ihre eigenen Schulhof-Projekte nutzen: Sie werden in einer Online-Toolbox und einem Handlungsleitfaden vorgestellt. „Gemeinsam können wir abwechslungsreiche und nachhaltige Zukunftsorte schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientieren und Raum für Naturerfahrung bieten“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. red