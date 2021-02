Bürstadt. Die Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt bleibt wegen eines Corona-Infektionsfalls mit Verdacht auf die britische Variante geschlossen. Das hat das Gesundheitsamt angeordnet. Bis weiterführende Testergebnisse vorliegen, gelte ein Betretungsverbot, teilt Schulleiterin Stephanie Dekker den Eltern mit. Eine Quarantäne sei für die engen Kontaktpersonen angeordnet worden. Das Gesundheitsamt empfehle bis auf Weiteres auch allen anderen Personen, die sich in der Schule aufgehalten haben, jegliche Kontakte einzuschränken.

Zudem soll es eine Testung geben, vielleicht auch schon am Wochenende, so Dekker in dem Brief weiter. Sie bittet die Eltern daher darum, die E-Mails deshalb im Blick zu behalten.

AdUnit urban-intext1

Im Kreis Bergstraße sind heute 17 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (2), Heppenheim (2), Lautertal, Lindenfels und Lorsch sowie aus Abtsteinach (2), Birkenau (2), Bürstadt (2), Gorxheimertal, Lampertheim, Viernheim und Wald-Michelbach.

Elf weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bekannt. Außerdem wurde bei einem Infizierten in Heppenheim die südafrikanische Virusmutation B.1.351. Wegen der neuen Fälle wurde die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim geschlossen.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 216 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 79,67 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen weiter auf 68 sinken, da die Fallzahlen auch heute deutlich unter denen der Vorwoche (50) liegen.