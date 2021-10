Einzelstücke zu sehen

Bürstadt. Die Kunst ist zurück! Nach der Vernissage mit den Unikaten von Bernd Kalusche und Heike Hensel in der alten Halle von Rüdiger Engert an der Industriestraße, wollen nun neun Künstlerinnen und Künstler ihre Einzelstücke zeigen. Die Ausstellung ist am Samstag, 9. und am Sonntag, 10. Oktober, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

„Ich habe schon lange mit Rüdiger Engert gesprochen“, erklärt Martina Rausch, die gemeinsam mit Sigrid Stadtmüller und Michael Müller die Organisation übernommen hat. „Er machte uns ein Angebot, in den alten Industriehallen unsere Bilder zu präsentieren“, schwärmt sie von der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Eigentümer. Dieser will dort auch – nach einigen Umbauten und Sanierungsarbeiten – zukünftig unter dem Sammelbegriff Kunst am Übergang (KamÜ) ein Ort für Kreative schaffen. „Es ist schön viel Platz und wir haben genügend Licht“, berichtet Rausch.

Während Corona nicht untätig

Moderne Kunst von Sigrid Stadtmüller wird im KamÜ gezeigt. © Jutta Fellbaum

Die Künstler, die alle im Künstlerverein Bürstadt (KVB) engagiert sind, waren während der langen, coronabedingten Abstinenz nicht untätig. Im Gegenteil: Gegen die Tristesse des Alltags entstanden viele neue Werke. Mit von der Partie sind Ingeborg Gärtner-Grein, Sigrid Stadtmüller, Martina Rausch, Karin Maurer, Anette Maes, Klaus Keller, Markus Pröckl, Sibylle Kern und Volker Stenzel.

Neben moderner Malerei können sich die Besucher sich an den Farben und Formen von gegenständlicher Malerei erfreuen. Zudem gibt es für die Besucher die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Fell

