Einzelhandelskonzept wird vorgestellt

Bürstadt. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Bürstadt stammt aus dem Jahr 2009. Seitdem hat sich die Situation in einigen Bereichen stark verändert, so dass es hier einer Überarbeitung bedarf. Da das Einzelhandelskonzept insbesondere dazu dienen soll, Neu-Anträge, Flächen-Erweiterungen et cetera auf ihre Innenstadt-Verträglichkeit zu prüfen, somit auch als Basis für die Beurteilung der damit befassten Behörden dient und dies auf einer aktuellen und rechtssicheren Basis erfolgen soll, wurde die Firma GMA im Jahre 2020 mit der Fortschreibung des Konzepts beauftragt.

Hierzu liegt ein erstes Ergebnis vor, welches auf der städtischen Webseite (www.buerstadt.de) eingesehen werden kann. Hierzu kann ergänzend ausgeführt werden: Der Bestand wurde komplett neu erhoben und aufbereitet, sämtliche Daten aus der früheren Untersuchung wurden aktualisiert.

Die Abgrenzung des sogenannten zentralen Versorgungsbereichs in der Innenstadt wurde verkleinert, da eine räumliche Konzentration auf die zentralen Lagen der Innenstadt sinnvoll erscheint und das Regierungspräsidium bereits angedeutet hatte, dass die Abgrenzung auch bei der Fortschreibung des regionalen Flächennutzungsplans kleiner ausfallen wird. Alle aktuell diskutierten Erweiterungs- (Aldi, Lidl, Netto) beziehungsweise Verlagerungsvorhaben (Rossmann) wurden aufgenommen und auch eine kumulierte Bewertung eingefügt.

Meinungen der Händler gefragt

Im Kern werden im Gutachten alle vorgenannten Vorhaben positiv bewertet. Dennoch ist es unerlässlich, nicht nur eine theoretische Betrachtung der Einzelhandelssituation in Bürstadt vorzunehmen, sondern auch die Meinungen, Erfahrungen und Empfindungen der Bürger und Bürgerinnen, Händler und Händlerinnen bei der Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes zu berücksichtigen sowie zu würdigen. Entsprechend möchte die Stadt Bürstadt alle interessierten Händler und Bürger zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwoch, 29. Juni, um 19 Uhr ins Bürgerhaus der Stadt Bürstadt einladen. Bei dieser Gelegenheit wird Gerhard Beck, Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH (GMA), das Einzelhandelskonzept verständlich vorstellen und auf Rückfragen und Anregungen der Besucherinnen und Besucher eingehen.

Anschließend besteht die Möglichkeit, entsprechende Anregungen und Hinweise schriftlich einzureichen, welche Bestandteil für die Entscheidungsfindung in der kommenden Stadtverordnetenversammlung sein sollen. red