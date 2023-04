Einweihung am Bahnhof

Bürstadt. Was im Juli 2014 mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zum Bahnhofsumfeld durch ein Darmstädter Planungsbüro begann, ist jetzt fertiggestellt: Die Stadt Bürstadt lädt die Bevölkerung am Freitag, 12. Mai, um 13 Uhr, auf den Vorplatz des Bahnhofs zur Einweihungsfeier des komplett modernisierten Bahnhofsumfeldes ein. Ehrengäste sind Staatssekretär Jens Deutschendorf und Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Hessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste der Einweihung dürfen sich laut Mitteilung der Verwaltung auf ein buntes Programm mit Musik und Verköstigung freuen. „Die langjährige, zukunftsfähige Modernisierung des Bahnhofsumfeldes umfasst eine Vielzahl von Verbesserungen, wozu etwa die barrierefreien Zugänge der Bahnstation unten, neue barrierefreie Bushaltestellen, die Errichtung neuer Aufzüge, modernisierte Bahnsteige und Wartebereiche sowie eine neue Beleuchtung zählen“, heißt es weiter. Hingewiesen wird zudem auf eine optimierte Verkehrsführung und die „Revitalisierung des historischen Bahnhofsgebäudes mit dem Ausbau der ehemaligen Gaststätte und Wartehalle im Erdgeschoss als neue Bleibe der hiesigen Ordnungspolizei.“ Mitberücksichtigt worden sei auch die Entwicklung des Raiffeisengeländes und der damit einhergehende Abbruch mehrerer Hallen, des Siloturms sowie die gerade abgeschlossene Modernisierung von zwei Hallen und der Umbau zur Kunst- und Kulturstätte KamÜ, Kultur am Übergang mit EFRE-Mitteln.

Lob für Zusammenarbeit

Entsprechend den Zielen einer gesunden und bewegungsorientierten Stadt wurde der neue Bahnhofsvorplatz mit Bewegungselementen bestückt und es wurden Park & Ride-Flächen, überdachte Fahrradabstellplätze und Fahrradboxen errichtet. „Somit gelang es eindrucksvoll, die gesamte Gestaltung des Bahnhofsumfeldes aufzuwerten, um allen Reisenden eine angenehme und freundliche Atmosphäre zu bieten.“ Bürgermeisterin Barbara Schader lobt die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG und dem Land Hessen beim Aus- und Umbau. red