Einsicht in Verzeichnis

Bürstadt/Bobstadt. In den evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt und Bobstadt finden am Sonntag, 13. Juni, Kirchenvorstandswahlen statt. Ab 3. Mai werden die Briefwahlunterlagen versendet. Es besteht die Möglichkeit, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen. Bis Montag, 31. Mai, können alle Gemeindemitglieder Auskunft erhalten, mit welchen Angaben sie im Wählerverzeichnis vermerkt sind. Bis zum Wahltag ist es noch möglich, das Wählerverzeichnis durch den Kirchenvorstand berichtigen zu lassen.

Das Pfarrbüro ist zur Zeit wegen der Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Erreichbarkeit ist per Telefon unter der Nummer 06206/7 90 19 und per E-Mail an sekretariat@buerstadt-evangelisch.de red