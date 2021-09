Einmal Ferienlager „to go“

Biblis. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die eigentlich sehr beliebte Bibliser Kinder- und Jugendfreizeit, organisiert vom Ortsverein der KAB Biblis, auch in diesem Sommer ausfallen. Zu groß erschien noch das Ansteckungs- und Quarantäne-Risiko. „Natürlich ist es uns schwergefallen, nun schon das zweite Jahr in Folge die Freizeit abzusagen“, erklärte der Hauptorganisator der Gruppenfahrt, Marcel Kranz: „Aber wir stehen da in Verantwortung gegenüber unseren Teilnehmenden. Außerdem wäre es unter diesen Umständen auch keine unbeschwerte Woche geworden.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber ganz ohne aktiv zu werden, wollten die Betreuer der KAB das Jahr 2021 allerdings nicht abhaken. „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir auch unter Pandemie-Bedingungen für etwas Abwechslung im Sommer sorgen könnten“, erzählte Marcel Kranz. „Und so sind wir auf die Idee mit unseren Ferien-Boxen gekommen – quasi eine Art KAB-to-go.“

Das Betreuerteam stellte für Interessierte die „KAB in a Box“ zusammen – eine bunte Mischung aus verschiedenen Elementen einer typischen KAB-Sommerfreizeit: eine Stadtrallye quer durch Biblis, bei der es eine Vielzahl von Rätseln und Aufgaben zu lösen galt, einige Ideen und Materialien für kreative Bastelarbeiten, einen haltbaren KAB-Kuchen im Glas oder auch eine kurze Gute-Nacht-Vorlesung fanden ihren Weg in die kompakte Kiste.

Einige schöne Tage

„Die ‚KAB in a Box‘ sollte Kindern, Jugendlichen und gerne auch Eltern ein paar schöne Tage in den Sommerferien bescheren. Dabei war es uns im Grunde auch egal, ob die Teilnehmer bereits einmal bei uns mitgefahren sind oder nicht“, erklärte Sven Blechschmidt, einer der Mitglieder des Betreuerteams. „Wir wollten nur etwas KAB-Feeling nach Hause bringen und gleichzeitig Neugierde auf unsere kommenden Freizeiten und die andere Aktionen der Bibliser KAB wecken. Ich denke, das ist uns auch gelungen. Wir haben viel positives Feedback erhalten und sind zufrieden mit der Aktion.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Üblicherweise findet die KAB- Kinder- und Jugendfreizeit in der ersten Woche der hessischen Sommerferien statt und bietet den Teilnehmern eine abwechslungsreiche Woche bestehend aus Ausflügen, Spielen, Kreativarbeiten und dem gemeinsamen Beisammensein in der Gruppe. Interessenten können sich sowohl über die Social-Media-Kanäle der Freizeit als auch unter der E-Mail-Adresse KAB-Freizeit-Biblis@gmx.de informieren.

Für weitere Aktionen und Termine des Bibliser KAB-Vereins kann außerdem auch die Homepage www.kab-biblis.de besucht werden. red