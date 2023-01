Einladung zum Empfang

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt lädt die Bevölkerung am Freitag, 24. Februar, 18.30 Uhr, ins Bürgerhaus zum traditionellen Jahresempfang ein. Dabei möchte die Stadtspitze das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen optimistischen Ausblick in das neue Jahr wagen, wie es in der Einladung heißt.

Neben den Ansprachen von Bürgermeisterin Bärbel Schader, Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl und Pfarrer Peter Kern sind auch Musikbeiträge geplant. Danach ist ein entspannter Austausch bei einem kleinen Imbiss und kühlen Getränken vorgesehen.

Zur besseren Planung der Veranstaltung wird um Voranmeldung gebeten, telefonisch vormittags von montags bis donnerstags unter der Rufnummer 06206/70 12 41 oder auch per E-Mail an nadja.winkler@buerstadt.de. red