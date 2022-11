Eine Reise nach Afrika

Bürstadt. Die Veranstaltungsreihe „live erleben“ wird in diesem Jahr am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt fortgeführt. Referent Florian Wagner, Fotograf, Abenteurer und Helikopterpilot aus Oberammergau, flog über Kapstadt, schwebte über die Namib-Wüste, den Cubango-Fluss in Angola, das Okavango-Delta in Botswana und den Tanganjika-See in Tansania. Er frühstückte im Busch in der Serengeti, ritt durch Flüsse und kreiste über den türkisfarbenen Meerwasser-Lagunen des Bazaruto-Archipels in Mosambik. An seinen Eindrücken wird er die Besucher von „live erleben“ teilnehmen lassen. Doch Florian Wagner will mehr. Mit seiner 18 500 Kilometer langen Luftreise über Afrika will der Referent vor allem mit beeindruckenden 360-Grad-Panoramafotos aus der Vogelperspektive ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Afrikas wichtigster Ressource schaffen. „Wir in Europa haben vergessen, wie wichtig Wasser ist“, sagt der Fotograf. „Wir drehen den Hahn auf und duschen so lange wir wollen. Die Menschen in Afrika wenden oft viele Stunden am Tag auf, nur um ein paar Liter Wasser zu holen.“

Karten sind in allen Filialen der Raiffeisenbank sowie über www.raiba-ried.de erhältlich. red