Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bürstadt

Bürstadt. Einbrecher sind zwischen Dienstagmittag und Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Straße von Bürstadt eingedrungen und haben ein Ladegerät, Kopfhörer und eine Tasche gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hätten mit Gewalt eine Wohnungstür aufgehebelt und mit ihrer Beute unerkannt flüchten können. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim nimmt unter der Telefonnummer 06252/70 60 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

