Einbruch in die Bürstädter EKS

Bürstadt.. Die Täter, die in der Nacht zum Freitag in die Bürstädter Erich Kästner-Schule eingebrochen sind, müssen sich bestens ausgekannt haben: Sehr zielsicher hatten sie ein bestimmtes Klassenzimmer aufgesucht und daraus einen einzelnen Laptop mitgenommen. „Da dürfte Insiderwissen im Spiel gewesen sein“, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Wie die Ermittler am Montag berichten, wurde die Tat bereits am Freitagvormittag entdeckt. Wegen der Sommerferien halten sich nur ab und an einzelne Personen im Schulhaus auf. Irgendwann zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen muss sich der Vorfall demnach abgespielt haben. Die Unbekannten brachen nach den Erkenntnissen der Polizei eine Tür auf, gingen in das Klassenzimmer und griffen sich den Laptop, der in einem der Schränke aufbewahrt wurde. Den Wert des Geräts beziffern die Beamten auf rund 700 Euro.

Nun wird nach Zeugen gesucht, die den Einbruch oder die Täter beobachtet haben. Ansprechpartner ist die Polizei in Lampertheim unter 06206/9440-0.

