Mehrere Baustellen und auch einen Pferdestall haben Einbrecher am Wochenende heimgesucht. Wie die Polizei am Montag berichtete, ließen Unbekannte aus einem Hof außerhalb von Bürstadt mehrere Kutschgeschirre im Wert von insgesamt rund 2500 Euro mitgehen. Die Tat muss sich in der Nacht zum Sonntag abgespielt haben. Dafür wurde ein Fenster im Stall aufgebrochen. Schon allein wegen des Gewichts

...