Einblicke in Berufsalltag

Bürstadt. Beim Unternehmen Furniture in Bürstadt fand der Girls’ und Boys’ Day unter dem Motto „Interessante und vielseitige Jobs im Produktionsunternehmen“ statt. Zehn Jungen und Mädchen unterschiedlichen Alters haben so einen Einblick in den Arbeitsalltag erhalten. Die Jugendlichen hatten nach einem Unternehmensrundgang die Möglichkeit, einzelne Bereiche wie die Logistik oder das technische Planungsbüro genauer kennenzulernen. Damit möchte Furniture einen Beitrag zur Berufsorientierung der Schüler leisten – nicht zuletzt würde es das Unternehmen freuen, wenn es als Arbeitgeber das Interesse geweckt hat und und das eine oder andere junge Talent wiedersieht. red (Bild: Furniture)

