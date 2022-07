Ein Wochenende mit tollen Erlebnissen

Bürstadt. Nach zweijähriger Coronapause fand sich die Gruppe der Sängerlust-Herrentourfahrer trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle um 6 Uhr im Sängerheim in der Kirschstraße ein. Die diesjährige Tour führte die Truppe nach Untermaxfeld bei Ingolstadt in Oberbayern. Gegen 10.30 Uhr erreichte die Truppe das vorher gebuchte Pfadfinderheim in Untermaxfeld. Um 14 Uhr fand man sich zu einem ersten Ausflug nach Neuburg an der Donau zusammen. Dort erkundigte man unter fachkundiger Führung die schöne Altstadt. Neuburg war Residenzstadt für das Herzogtum Pfalz-Neuburg. Beeindruckend war die riesige Bibliothek mit dem großen Bibliothekssaal und den riesigen, alten Lesetischen mit unzähligen Einlegearbeiten.

Besuch in der Hofbibliothek

Die Neuburger Buchbestände stammen hauptsächlich aus verschiedenen Klöstern der weiteren Umgebung und aus der ehemaligen Hofbibliothek. Weiterhin stattete die Gruppe der Residenz der Herzöge der Wittelsbacher einen Besuch ab. Diese ließen die mittelalterlich geprägte Burganlage im 16. Jahrhundert zu einem Renaissance-Schloss umbauen.

Am zweiten Tag wurde das Audi-Forum im nahe gelegenen Ingolstadt besucht. Die dort ausgestellten Exponate beeindruckten die Ausflugsteilnehmer nachhaltig. Sowohl die Autos mit den gewaltigen 16-Zylinder-Motoren, mit denen in den 1930er Jahren zwischen Darmstadt und Frankfurt etliche Geschwindigkeitsweltrekorde aufgestellt wurden als auch die Audi-Quattro-Variationen, mit denen ab 1980 einige Rallye-Weltmeisterschaften gewonnen werden konnten, setzte die Gruppe in Erstaunen. Weiterhin wurden etliche Edelkarossen der Marke Horch ausgestellt. Auch die neueren Modelle aus den 70er- und 80er-Jahren, wie der damalige Audi 100 oder die Marken RO80 und K70 waren zu bestaunen. Fast jeder der Teilnehmer kramte aus der Erinnerung einen persönlichen Bezug zu den Fahrztypen hervor. Auch waren etliche legendäre Motorräder der Marke NSU ausgestellt.

Am dritten Tag besuchte die Gruppe die große Kreisstadt Eichstätt im Altmühltal. Die Stadt ist Bischofssitz des Bistums Eichstätt und Hauptsitz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Unter fachkundiger Anleitung wurden einige Sehenswürdigkeiten besucht. Im Anschluss teilte sich die Gruppe auf und einige erkundeten die Altstadt weiter auf eigene Faust. Die anderen machten sich auf den Weg zu einer kleinen Wanderung zur Willibaldsburg, in der das Juramuseum untergebracht ist. Hier werden etliche Fossilien der Solnhofer Plattenkalke ausgestellt, wie das wohl am besten erhaltene Exemplar des Urvogel Archaeopteryx.

Im Anschluss daran traf sich die Gruppe im Braugasthof Trompete, um dort die bestellten Schäuferl zu sich zu nehmen. Es wurde auch das ein oder andere Bier des Braugasthofes getestet.

Am nächsten Morgen wurde die Rückreise angetreten. Nach einer staufreien Fahrt traf die Gruppe am Nachmittag wieder am Sängerheim ein. Hier wurden die Utensilien wieder verstaut. Eine ereignisreiche Fahrt mit etlichen Eindrücken neigte sich dem Ende zu. Auch im nächsten Jahr werden die Verantwortlichen wieder eine interessante Fahrt anbieten. red