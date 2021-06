Ein verkanntes Kleinod

Biblis. Die Heilig-Kreuz-Kapelle in Biblis, am Eck des alten Friedhofs, ist ein ganz besonderes Denkmal. Darauf macht der Verein für Heimatgeschichte Nordheim aufmerksam. Sie geht auf den Kammermeister des aufgelösten hochfürstlich-wormsischen Domstiftes Valentin Schorn zurück. Valentin Schorn war ein gebürtiger Bibliser (geb. 1750) und wohl auch Kleriker. Sein Vater Nikolaus Schorn kam wegen der Liebe aus Viernheim nach Biblis und hat 1736 Maria Apollonia, eine Tochter des (begüterten) Schultheiß Johann Valentin Reis geheiratet.

AdUnit urban-intext1

Das Baudatum der Heilig-Kreuz-Kapelle in Biblis ist unbekannt. Weil sie nach einem Straßenumbau 1870 aber in die neue Straße vorragte, wurde sie abgetragen und 70 Meter weiter westlich wieder aufgebaut. © Verein für Heimatgeschichte

Die Kapelle, deren Baudatum nicht feststeht, stand vor dem Jahr 1870 etwa fünf Meter östlich der Ostecke des Wohnhauses in der Annastraße1, heutige Bahnhofstraße, damals noch „Kleine Obergasse“ genannt, die hier endete. Mit dem Bau des Bahnhofs 1870 wurde die Kleine Obergasse verlängert bis zum neuen Bahnhof und umbenannt in Bahnhofstraße. Da die in die neue Straße vorragende Heilig-Kreuz-Kapelle störte, wurde sie abgetragen und etwa 70 Meter westlich, in der Annastraße, an der Ecke des alten Friedhofes wieder aufgebaut. Der Leichenhallenanbau erfolgte erst 1905. Den Schlüssel zur Kapelle bekam der hiesige Gemeinsmann Johannes Kissel XII. (Ammekissel).

Prozessionen festgelegt

Pater Schorn hat zwei Feldgrundstücke seines Besitzes in Biblis namhaft gemacht, mit der Bestimmung, dass der jeweilige Inhaber derselben den Schlüssel des Kapellchens, sowie die Unterhaltung und Wartung derselben zu übernehmen habe. Weiterhin, dass er dem Ortspfarrer für zwei Prozessionen, an Kreuz-Erfindung am 3. Mai sowie Kreuz-Erhöhung am 14. September, und zwei an dem Kapellchen zu haltende Andachten jährlich 8 Gulden und 6 Kreuzer zu entrichten habe. Der Festtag der Kreuzerhöhung wird im Kirchenjahr der römisch katholischen und der orthodoxen Kirchen am 14. September gefeiert.

Durch den Anbau der Leichenhalle direkt an die Kapelle wurde die Heilig-Kreuz-Verehrung an der Kapelle in Biblis aus dem Bewusstsein verdrängt und das Kapellchen in Biblis, das im oberen Teil seines straßenseitigen Giebels noch barocke Formenspuren trägt, meist nur noch als Friedhofskapellchen betrachtet. Die von dem Stifter aufgestellten Unterhaltsverpflichtungen sind am 16. Januar 1904 von dem damaligen Grundstücksinhaber Valentin Kissel I. abgelöst worden. Die bauliche Unterhaltung übernahm die Gemeinde.

AdUnit urban-intext2

Noch 1984 hat Apollonia Münch die Kapelle geputzt und geschmückt. Sie hatte noch eine Quittung aufbewahrt: „Am 16. Januar 1904 sind wir einig geworden, dass Valentin Kissel I. die Heilig-Kreuz-Kapelle betreut. Er verpflichtet sich auch für Kindeskinder. Die Verpflichtung geht jedesmal auf das älteste Kind über“. Apollonia Münch gehörte zu den Nachkommen von Valentin Kissel I.

Heute pflegt Hermann Schestag ehrenamtlich die kleine Kapelle, die älter ist als die alles überragende St. Bartholomäuskirche von 1876. red

AdUnit urban-intext3