Ein neues Transportfahrzeug für die Mannschaft soll her

Riedrode. Die weltweit grassierende Corona-Pandemie hatte auch bei der Feuerwehr Riedrode Auswirkungen auf den Übungs- und Einsatzdienst. Das erklärte Wehrführer Sascha Brutscher bei der Jahreshauptversammlung im Schulungsraum der Brandwache. Auch wenn sich zwischenzeitlich die Lage soweit entspannt hatte, dass sich die freiwilligen Helfer wieder zu Unterricht und Übungen treffen konnten, behält der Wehrführer die Pandemie-Lage genau im Auge. So wurden bei der Jahreshauptversammlung nur Geimpfte und Genesene zugelassen, sicherheitshalber machten alle Anwesenden noch einen Schnelltest.

Die junge Truppe um Sascha Brutscher, deren Durchschnittsalter er mit 34,6 Jahren angab, ist in vier Gruppen aufgeteilt. Neben den „Firekirds“ mit acht Kindern werden 15 Jugendliche von Jugendwart Tobias Helwerth und seinem Helferteam betreut. Mit 29 Einsatzkräften blieb die Anzahl der aktiven Brandschützer konstant. Diese waren gegen an diesem Tag aber gerade zu einem Zimmerbrand in Bürstadt gerufen worden und mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

In die Jahre gekommen ist das Mannschaftstransportfahrzeug. Es hat 25 Jahre auf seinem blechernen Buckel und soll ausgetauscht werden. „Vielleicht können wir es zum Tag der offenen Tür an Pfingsten vorstellen“, hofft Brutscher.

Schutzausrüstung angeschafft

Aus städtischen Geldern, Spenden und Mitteln des Vereins konnten einige Investitionen getätigt werden. Neben persönlicher Schutzausrüstung, Dienstkleidung, Helmen und Stiefeln kamen neue Schnittschutzhosen für die Motorkettensägen in den Bestand. Multifunktionswerkzeug, Schlauchwickelbrett, Fehlerstromschutzschalter und Trennscheiben sowie Elektroden konnten ebenfalls angeschafft werden. Trotz der Pandemie wurden zahlreiche Übungen und Unterrichtsstunden angeboten. In zwei Gruppen aufgeteilt, versuchte man, den Übungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch Online-Übungsdienste wurden durchgeführt. 1200 Stunden kamen dabei zusammen. Dazu wurden die Brandschützer zu 49 Einsätzen gerufen – darunter auch Menschenrettung nach einer Explosion in Bürstadt. Aber auch verschiedene Brände und Hilfeleistungen bei Unfällen wurden in der Statistik vermerkt. Dazu kam es zu 16 Messeinsätzen, der Rettung von verletzten Personen und der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft während des Fastnachtsumzuges 2019, der ebenfalls noch in die Statistik zählte. Bei diesen Einsätzen kamen noch einmal 550 Stunden zusammen.

Sascha Brutscher bedankte sich nicht nur bei seinem Stellvertreter Jörg Bechtold, sondern auch bei den Leitern der einzelnen Abteilungen. Mit Bedauern stellte er fest, dass die langjährige Firekids-Leiterin Britta Rennert ihr Amt aufgegeben hat. Ihr dankte er ganz besonders und erinnerte an unzählige Feste, Feiern und Aktivitäten, die teilweise gemeinsam sowohl mit den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr als auch mit den Einsatzkräften unter ihrer Leitung stattgefunden hatten.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Marcel Diesch und Christian Kohl zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Feuerwehrmann oder -frau dürfen sich nun Michele Gerhard, Gina Ohl, Jonas Bechtold und Silas Reinig nennen.

Neben Erstem Stadtrat Werner Klag bedankte sich auch Simon Lambrecht in seiner Funktion als stellvertretender Stadtbrandinspektor für die gute Zusammenarbeit. Klag stellte klar, wie wichtig die Hilfe der Ehrenamtlichen sei. Und Simon Lambrecht betonte: „Ihr seid unverzichtbar.“