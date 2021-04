Ein Gesicht für Europa

Bürstadt. Zur Europawoche vom 1. bis 9. Mai veranstaltet das Interkulturelle Büro mit dem Ausländerbeirat und dem Quartiersbüro der Stadt Bürstadt einen Online-Foto-Wettbewerb zum Thema: „Zeig uns Dein Europa – auch Bürstadt ist ein Teil Europas – Hier darfst Du sein, wie Du bist!“

Europa stehe für Freiheit, Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte, Urlaub, Heimat, Kulturen und Toleranz, heißt es in der Mitteilung. „Wir respektieren und werden für das, was und wie wir sind, respektiert!“, machen die Organisatoren des Wettbewerbs deutlich und motivieren zur Teilnahme: „Gebt Europa ein Gesicht! Zeigt uns, was Europa für Euch bedeutet.“

Bei dem Wettbewerb mitmachen können alle Bürstädter. Bis zum 30. April ist es möglich, ein Foto per E-Mail an gerasimoula.grigoraki@buerstadt.de zu senden. Benötigt werden Name, Anschrift und eine Telefonnummer, um die Gewinner informieren zu können.

Während der Europawoche vom wird online eine Abstimmung stattfinden. Die drei besten Fotos werden danach prämiert. Der Sieger gewinnt eine Digitalkamera. Der Zweitplatzierte erhält Eintrittskarten für das Waldschwimmbad Bürstadt. Für den Drittplatzierten hat der Kulturbeirat zwei Eintrittskarten für eine Veranstaltung des Kulturbeirats bereitgelegt. red

