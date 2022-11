Ein Aygo für die AWO

Bürstadt. Im Logo ist ein Herz zu sehen. Wenn es um die Belange von Senioren geht, packen die AWO-Mitarbeiter und -Ehrenamtlichen mit an. Sie sind täglich im Einsatz und dabei unterwegs, um Menschen zu Hause zu helfen. Damit das auch in Zukunft reibungslos funktioniert, brauchen die Helfer ein Auto. Das Dortmunder Unternehmen Pro Humanis hat eins beschafft – und die AWO muss dafür nichts bezahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als das Unternehmen Pro Humanis von der Arbeit der AWO in Bürstadt hörte – und vor allem von der Notwendigkeit, ein Auto zu bekommen – stand für das Team fest: Wir helfen den Helfern!

Marco Lorenz ist Experte für Social Sponsoring. „Die Kassen der öffentlichen Hand sind leer“, weiß er, „und darunter leiden vor allem soziale Einrichtungen. Am Ende des Tages sind ihre Mittel so knapp bemessen, dass es gerade zum Überleben reicht.“ An sinnvolle Investitionen ist da kaum zu denken. „Wir helfen da durch Social Sponsoring,“ sagt er. Was das ist, erklärt er am Beispiel der AWO Bergstraße: „Als wir gehört haben, wie dringend die AWO ein Auto braucht, sind wir nach Bürstadt gekommen.“

Mehr zum Thema Info-Café für Senioren Geld sparen im Alter Mehr erfahren Tafel 3000 Euro für das neue Kühlfahrzeug Mehr erfahren

Im Gespräch habe sich herausgestellt, was genau die Helfer benötigen. Ergebnis: Ein kleines, wendiges Auto, das im Unterhalt möglichst günstig ist. So etwas wie ein Toyota Aygo. Dessen Äußeres wurde in einzelne Felder aufgeteilt. „Für jede dieser Flächen haben wir dann vor Ort lokale Unternehmer gesucht, die hinter der Arbeit der AWO stehen“, erklärt Lorenz.

Von diesen Frauen und Männern kommen nicht nur Lippenbekenntnisse. „Sie buchen diese Flächen, auf denen dann ihr Logo angebracht wird. Das heißt: Sie greifen in die eigene Tasche, um der AWO zu helfen“, so Lorenz. Als alle Flächen von engagierten Geschäftsleuten übernommen worden waren, war das Auto finanziert. Der Aygo ist an die Bergstraße gerollt. Seit August leistet er dort seinen Dienst. Für Lorenz sind die regionalen Unternehmer die Helden der Geschichte. Ihre Namen kann jeder sehen, der den neuen AWO-Flitzer sieht. red