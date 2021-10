Ein Apfel erzählt aus seinem Leben

Bürstadt. Miteinander Gottesdienst feiern mit Gebeten und Liedern und Texte aus der Bibel kennenlernen: Das können auch schon die Kleinsten. So waren in den verangenen Monaten Familien mit kleinen Kindern immer wieder in den Pfarrgarten St. Peter eingeladen, um unter freiem Himmel Gottesdienst zu feiern.

Auch der nächste Mini-Gottesdienst am Sonntag, 10. Oktober, um 10.30 Uhr ist im Pfarrgarten von St. Peter geplant. Thema ist „Erntedank – Ein Apfel erzählt“. Es wird eine Vielzahl an Obst und Gemüse zu entdecken zu geben. Die Teilnehmer danken gemeinsam Gott für die Ernte des Jahres und hören eine Geschichte von einem Apfelbaum. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche von St. Peter Kirche statt. red