Ehrungen beim Neujahrsempfang

Biblis. Am Sonntag hatte der Geflügelzuchtverein (GZV) 1903 Biblis zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Timo Keßler ließ das vergangene Vereinsjahr kurz Revue passieren. Besonders ging er auf die Geflügelschau in der Riedhalle ein. In diesem Zusammenhang wurden die dabei errungenen Zucht- und Leistungspreise verteilt. Einen Ehrenteller erhielt Hans Georg Müller, Hans Werner Heuser und Hilde Heuser. Das Ehrenband des GZV Biblis errang Wolfgang Wetzel und die Jugendlichen Lorenz Müller und Neulin Schuller. Einen Gutschein, gestiftet von Kleimeier, erhielt Julian Gölz, Hans Werner Heuser und Bernd Schuller.

Ganz besonders wurde die Jugend hervorgehoben, die mit ihren Tieren hohe Preise absahnten. Der Jugendpokal ging an Neulin Schuller, eine Medaille, gestiftet von der Familie Mifuma, an Ben Keßler und ein Pokal gestiftet vom Regierungspräsidium an Lana Keßler.

Es folgten noch Ehrungen für besondere Verdienste und Mitgliedsjahre. Die Vereinsnadel in Bronze erhielt Stefan Reiling, Erika Ritter, Ralf Burk und Gerhard Klingel. Die Vereinsnadel in Silber erhielt Irmgard Richter und Wolfgang Menger. Hans Werner Heuser erhielt eine Urkunde für 65 Jahre Mitgliedschaft beim GZV 1903 Biblis.

Bei den Geehrten und den Preisträgern sowie den Helfern, die an der Schau beteiligt waren, bedankte sich der Vorstand. Ganz besonders wurde den Frauen des Vereins mit einem Blumengebinde für die Hilfe bei der Schau gedankt. Danach ließ man den Empfang beim Mittagessen und kühlen Getränken gemütlich ausklingen. red