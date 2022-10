Ehrung für verdiente Mitglieder

Groß-Rohrheim. Kürzlich fand die gut besuchte Mitgliederversammlung der Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) in den Vereinsräumen des Turnvereins statt. Als Ehrengast konnte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz begrüßt werden, der gleich zu Beginn der Versammlung eine Sonderaufgabe zukam. In Vertretung des Landrates zeichnete sie langjährige verdiente Mitglieder der BfGR mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen aus.

Andreas Huber war 19 Jahre Mitglied der Gemeindevertretung und fungierte dabei viele Jahre als Vorsitzender des Ausschusses für Sport, Kultur und Jugendfragen. Über zehn Jahre übte er das Amt des stellvertretenden Fraktions- und zeitgleich des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden aus. Seit 1994 ist er aktives Mitglied der Rohrheimer Blasmusik. Außerdem gehörte er viele Jahre der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr an. Nicht zu vergessen die rund ein Jahrzehnt dauernde Vorstandsarbeit im Kerwe-und Traditionsverein.

Der Vorstand Erster Vorsitzender: Walter Öhlenschläger Zweiter Vorsitzender: Edmund Korffmann Schatzmeisterin: Waltraud Korffmann Schriftführerin: Doris Öhlenschläger Beisitzer: Philipp Schulz Kassenprüferinnen: Elke Crössmann und Ursula Schmitt

Doris Öhlenschläger ist seit April 2006 Mitglied des Gemeindevorstandes. Seit 2009 ist sie ehrenamtliche Richterin, von 2009 bis 2013 am Landgericht in Darmstadt, dann fünf Jahre am Amtsgericht Bensheim und seit 2019 wieder am Landgericht. Seit rund einem Jahrzehnt gehört sie dem Kreisvorstand der Freien Wähler Bergstraße an. Vormals als Schriftführerin, derzeit als Schatzmeisterin. Die Freie Wähler-Fraktion im Bergsträßer Kreistag vertrat sie über viele Jahre im ZAKB sowie im Jugendhilfeausschuss. Bereits vor ihren politischen Aktivitäten war sie als Elternbeirätin im evangelischen Kindergarten, in der Lindenhofschule, in der Erich Kästner-Schule und in der Liebfrauenschule in Bensheim engagiert. Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz stellte das Engagement der beiden Ausgezeichneten als vorbildlich heraus und überbrachte sowohl die Grüße des Landrates als auch des hessischen Ministerpräsidenten.

Im anschließenden Bericht des Vorstandes ging der Vorsitzende Walter Öhlenschläger zunächst auf die Vereinsaktivitäten ein, die wie bei vielen anderen Vereinen durch die Corona-Pandemie fast zum Erliegen gekommen waren. Auf sehr positive Resonanz stieß insbesondere die Organisation des ersten Rohrheimer Hof- und Gartenflohmarktes, bei dem sich fast 85 Groß-Rohrheimer beteiligt hatten. Der Termin für den nächsten Flohmarkt wurde auf den 23. April 2023 festgelegt. Nach zwei Jahren Pause waren die Bürger für Groß-Rohrheim 2022 auch wieder beim Kerwedorf dabei und generell sieht es für die Vereinsaktivitäten in der Zukunft wieder rosiger aus.

Für die Zusammenarbeit von Gemeindevertretung und Bürgermeister konnte das nicht berichtet werden. Der Vorsitzende übte in seinem Bericht ausführliche und heftige Kritik. Mit dem Dank an die Mitglieder von Fraktion und Vorstand endete der Vorstandsbericht.

Der Schatzmeisterin wurde nach ihrem Bericht von den Kassenprüfern eine einwandfreie Arbeit bescheinigt, was auch in der einstimmigen Entlastung des Vorstandes deutlich wurde. Anschließend stand die Vorstandswahl an. red