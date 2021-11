Ehrenkommandant ruft zum Mitgestalten auf

Bobstadt. Die Pandemie hat auch bei den Feuerwehren ihre Spuren hinterlassen. Übungen und Weiterbildungen fanden unter erschwerten Bedingungen statt oder wurden online angeboten. Trotzdem sollten die Freiwilligen stets einsatzbereit sein. Auch das gesellschaftliche Leben – mit all seinen liebenswerten Festen und Feiern – änderte sich unter den Bedingungen der Coronapandemie. Als systemrelevant eingestuft, sind die Stützpunkte nach wie vor als Ort für Zusammenkünfte mit Personen von außerhalb nicht zugänglich.

Ehrungen bei den Kleinzüchtern

Deshalb entschied die Bobstädter Wehr- und Vereinsführung: „Unser Familien- und Ehrungsabend findet nach zwei Jahren an anderer Stelle statt.“ So trafen sich Aktive, Kinder, Jugendliche und die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung im Vereinsheim der Kleintierzüchter. Dazu waren fördernde Mitglieder und zahlreiche Familienangehörige gekommen. Wehrführer Sebastian Kaiser nahm eine stattliche Anzahl von Ehrungen und Beförderungen vor. Im zur Seite standen seine Schwester Susanne Merl als Feuerwehr-Vereinsvorsitzende, Bürgermeisterin Bärbel Schader und der stellvertretende Stadtbrandinspektor Simon Lambrecht. Er nahm die Ehrungen im Auftrag des Landes vor.

Ausgezeichnet 65 Jahre: Rudolf Pumm. 60 Jahre: Volker Utz. 50 Jahre: Raimund Wilhelm und Werner Hoffmann. 30 Jahre: Susanne Merl. 25 Jahre: Jürgen Szekely, Werner Lohr, Thomas Montag, Reinhold Tremmel, Sebastian Kaiser. 20 Jahre: Kevin Wiedemann. 10 Jahre: Vanessa Sauder, Marvin Mews. Kinder: Tatze 1: Roland Spaniol; Tatze 3: Philipp Siemens, Emil Kaiser, Valentina Seitz, Letty Schweikert, Elina Jakob, Benedikt Seitz, Selma Spannagel.

Befördert zu Feuerwehrmännern wurden Marc Merl und Markus Rudolph. Oberfeuerwehrmann dürfen sich fortan Jonas Beisheim, André Hofer, Maximilien Kaiser, Moritz Neumann und Marvin Mews nennen. Das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande wurde Wehrführer Sebastian Kaiser zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum verliehen. In Gold funkelt das Brandschutzehrenzeichen künftig an der Brust von Dirk Neumann, der seit 40 Jahren bei den Wehren in Wattenheim und Bobstadt aktiv ist. Günter Dinges, der seit über 40 Jahren in vielen Bereichen der Feuerwehr gewirkt hat – ob als Aktiver oder Ausbilder – erhielt die Goldene Ehrennadel der Feuerwehr Bobstadt und als Geschenk zum Übertritt in die Alters- und Ehrenabteilung eine Skulptur des Heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehren. Neben Blumen, Wein und Urkunden erhielten die Ausgezeichneten auch ihre Abzeichen, die sogleich an die Uniformjacken der freiwilligen Helfer angebracht wurden.

Ex-Wehrführer Rupert Getrost übergab eine von ihm gefertigte Holzarbeit. Ehrenkommandant Rudi Pumm bedankte sich im Namen der Geehrten und rief in einer Rede zum Mitmachen und Mitgestalten auf. Mit seinen Einlassungen zur Historie der Stadtteilwehr sensibilisierte Pumm so manchen Zuhörer für die rasante Entwicklung im Brandschutzwesen.

Eine Premiere feierte die Kinderfeuerwehr. Leiterin Jasmin Molitor konnte erstmals „Tatzen“, die es in drei Abstufungen gibt und die ein bestimmtes Fachwissen voraussetzen, verleihen. Zudem konnte sie Valentina Seitz, Letty Schweikert und Elina Jakob an die Jugendfeuerwehr übergeben. Alle drei Mädchen bekamen ihre Urkunden und erhielten den leuchtend orangen Helm der Jugendfeuerwehr. Zudem wurden sie von Jugendfeuerwehrwart Christian Ludwig in Empfang genommen.

Mit einem gemeinsamen Essen und vielen Gesprächen klang der Abend harmonisch aus.