Effektive Eintracht

Bürstadt. Im Abstiegskampf der Gruppenliga Darmstadt ist dem SV DJK Eintracht Bürstadt am Sonntag einen wichtiger 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten FC Fürth gelungen. Auf einem Nichtabstiegsplatz konnte dieser Sieg die Hausherren zwar vor der Winterpause nicht mehr hieven, das rettende Ufer bleibt für die Grün-Weißen aber in Reichweite.

„Natürlich war dieser Sieg wichtig für uns. So konnten wir Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen halten“, nahm ETB-Pressesprecher Christian Beckerle die drei Punkte gerne mit unter den Weihnachtsbaum. Die Gäste aus Fürth verpassten im letzten Spiel des Jahres dagegen die Gelegenheit, sich im Kampf um den Klassenerhalt mit einem Sieg ein wenig Luft zu verschaffen und eventuell sogar auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern.

„Vor der Runde hätten wir nicht erwartet, dass wir jetzt da stehen wo wir stehen. Die Abstiegszone in der Gruppenliga ist nun mal sehr groß und es wird ja auch davon abhängen, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga herunterkommen“, weiß FCF-Sportmanager Frank Ester, dass außer dem schon als Absteiger feststehenden FC Türk Gücü Rüsselsheim schlimmstenfalls bis zur vier weitere Teams die Gruppenliga Darmstadt nach unten hin verlassen müssten.

Schnelle 2:0-Führung

„Wir sind froh, dass jetzt Winterpause ist, damit wir die Zeit haben, uns für das Frühjahr neu aufzustellen“, wird es bei den Odenwäldern in Sachen Trainersuche in den kommenden Tagen Gespräche mit Interimscoach Christian Zeiß, aber auch mit weiteren Kandidaten geben.

Die Bürstädter haben in diesem Bereich keinen Klärungsbedarf. „Benjamin Sigmund wird auch weiterhin unser Trainer bleiben, selbst wenn wir absteigen sollten“, machte Christian Beckerle noch einmal unmissverständlich die diesbezügliche Haltung des Eintracht-Vorstandes klar. Im Spiel vor den rund 60 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße legten die Gastgeber besonders in den ersten 45 Minuten große Effizienz an den Tag. Xhino Dushaj sorgte nach einer Flanke von Vitali Becker für die 1:0-Führung der Grün-Weißen (28.). Es sollte für die Gastgeber noch besser kommen, denn nur wenig später stellte André Bandieramonte mit einem satten Flachschuss auf 2:0 (32.). „Das waren unsere ersten beiden Torschüsse im Spiel und beide waren drin“, freute sich Beckerle über die bis dahin optimale Chancenverwertung der Eintracht.

„Angesichts dessen, dass es in diesem Spiel für beide Mannschaften um viel ging, kannst du dich nicht so präsentieren, wie wir das in der ersten Halbzeit getan haben“, empfand Ester den Auftritt der Fürther in den ersten 45 Minuten der Situation nicht angemessen. „In der zweiten Halbzeit haben wir das dann deutlich besser gemacht“, sah der FCF-Sportmanager, wie Max Katzenmeier für die Odenwälder nach Wiederanpfiff auf 2:1 (58.) verkürzte. „Dass war ein Schuss aus 18 Metern genau in den Winkel. Das war schon sehenswert“, räumte auch Beckerle ein.

„Etwa vier Minuten später haben wir einen Pfostenschuss durch Daniel Kaffenberger, doch statt des 2:2-Ausgleichs bekommen wir wenig später einen Elfmeter gegen uns, der absolut berechtigt war. Das war schon ein Knackpunkt in diesem Spiel“ bedauerte Ester. Tim Kaffenberger hatte André Bandieramonte im Strafraum gelegt und Schiedsrichter René Filges blieb keine andere Wahl als auf den Punkt zu zeigen. Diese Chance ließ sich Besim Reka nicht entgehen, der FCF-Torwart Pascal Schmitt zum 3:1 (65./ Foulelfmeter) überwand.

„Letztlich war es schon irgendwie so, dass unsere Schüsse vorbei oder an den Pfosten gingen, während die von der Eintracht im Tor eingeschlagen sind“, sah auch Ester an diesem Tag die größere Effizienz im Abschluss bei den Hausherren aus Bürstadt. „Letztlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir mehr aus unseren Möglichkeiten gemacht haben“, resümierte denn auch Beckerle.

