E1-Kicker landen ersten Saisonsieg

Lampertheim. Drei Fußball-Mannschaften der G1-Schüler schickte der TV Lampertheim zum Spielfest des SV Kirschhausen. Für die Betreuung waren die Trainer Laura Klingler, Demirci Bascoban und Andre Volk verantwortlich. Am erfolgreichsten trat dabei die von Laura Klingler gecoachte erste Vertretung auf, die fünf ihrer sieben Begegnungen gewann und mit 18:5-Toren eine erfreuliche Trefferbilanz aufzuweisen hatte. Die Jungs zeigten an diesem Tag sehr schöne Kombinationen und bewiesen einmal mehr, dass sie schwer zu schlagen sind.

Die zweite Mannschaft wurde von Andre Volk betreut, die sich zwar sehr bemühte, aber nur zwei der sieben Partien für sich entscheiden konnte. Demirci Bascoban führte in der dritten Vertretung die noch unerfahren Spieler an das Turniergeschehen heran. Die Youngster mühten sich redlich, gewannen eine Partie und zudem reichlich an Erfahrung. Dem einzigen Erfolg standen sechs Niederlagen entgegen.

Den von Sascha Andel und Christoph Riegel gecoachten E1-Kickern des TVL gelang beim 4:1 über den TV Lorsch der erste Saisonsieg in der Kreisklasse. Nach kurzem Abtasten legte der TVL los und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. Carl Schubert nutzte eine Tormöglichkeit in der zehnten Minute zur 1:0-Führung. Bis zur Halbzeit wäre eine höhere Führung möglich und auch verdient gewesen, jedoch blieben einige Chancen ungenutzt. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kamen die Klosterstädter mit ihren ersten Torschuss gleich zum 1:1-Ausgleichstreffer. Doch die Lampertheimer ließen die Köpfe nicht hängen und rannten weiter mutig mit sicherem Kombinationsspiel an. Alleine siebenmal rettete das Aluminium für Lorsch. In der 40. Minute traf Aiden Andel zum erlösenden 2:1. Der Knoten war geplatzt, der TVL legte durch Carl Schubert das 3:1 und mit seinem dritten Treffer den 4:1-Endstrand nach.

Die E3 des TVL kehrte mit einem 5:2-Erfolg beim TSV Auerbach 4 zurück in die Spargelstadt. Der TVL hatte das Spiel fest im Griff, führte sogar mit 5:0-Toren, bevor die Bergsträßer etwas Ergebniskorrektur betreiben konnten. fh

