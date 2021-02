Bürstadt. Nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch die Auszubildenden wurden im Bürstädter Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth geimpft. Dazu gehören die 19-jährige Gabriela Korcz aus Worms und die 40-jährige Melanie Kühn aus Biblis.

Gabriela Korcz ist im ersten Lehrjahr zur Pflegefachkraft und wollte sich unbedingt impfen lassen. „Zum einen bin ich für die Bewohner verantwortlich. Und zum anderen wünsche ich mir, dass die Realität wieder so wie vor Corona wird“, sagt sie. Das werde am besten dadurch erreicht, dass sich so viele Menschen wie möglich die Spritze mit einem Vakzin gegen Covid-19 setzen lassen, ist ihre Meinung.

Maske zeigt kein Lächeln

Da sie erst am Anfang ihrer Ausbildung steht, könnte man meinen, sie kennt das Altenheim nur unter Corona-Bedingungen. Doch sie hat bereits während ihrer Schulzeit an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim ein langes Praktikum hier gemacht. Deshalb weiß sie, wie es im Pflegeheim ohne Maske und den erhöhten Sicherheitsvorschriften vor sich geht. „Die Masken verhindern die Kommunikation mit den Senioren. Da kann man kein Lächeln sehen, und die Emotionen werden nicht sichtbar. Das erschwert die Arbeit. Auch der Abstand zu den Bewohnern ist nicht schön“, findet die 19-Jährige, die sich gerne wieder unbeschwert mit freiem Gesicht den Heimbewohnern zuwenden würde.

Die Einschränkungen durch die Maske kennt auch Melanie Kühn. Sie arbeitete bereits 14 Jahre als Pflegehelferin, jetzt lässt sie sich zur Altenpflegerin ausbilden. Ihr Arbeitsbereich ist auf der Dementenstation. Da verunsichert die Schutzmaske teilweise die Bewohner, einige bekommen Angst.

„Die allgemeine Situation kann man ihnen ja nicht erklären. Besonders eine Dame zuckt immer zurück, wenn ich mich ihr so nähere“, beschreibt sie die Situation. Zwar kann die 40-Jährige kurz die Maske abnehmen und ihr Gesicht zeigen, dann geht es wieder, aber dieser Effekt ist leider nicht von Dauer.

Viele aus der Familie der Bibliserin sind Altenpfleger. Das hat die Pflegehelferin dazu motiviert, jetzt auch diese Ausbildung zu machen. „Ich liebe diese Arbeit im Dementenbereich, ich mache das aus vollem Herzen“, bekräftigt sie. Im Juli steht das Examen an, und im September wird sie die Ausbildung beendet haben.

Dankbar für Angebot

Dass sie sich ebenfalls impfen lässt, stand für sie außer Frage, zudem sie Vorerkrankungen hat. „Die Grippeimpfung mache ich ja auch. Außerdem bin ich Raucherin. Gegen Corona geimpft zu sein, ist richtig. Und ich bin dankbar, dass es in der Einrichtung angeboten wird“, betont Melanie Kühn. Im Mitarbeiterteam von St. Elisabeth haben sie ausführlich darüber gesprochen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, Pro- und Kontra-Listen aufgestellt und abgewogen. „Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Und wer sich nicht impfen lässt, ist ja trotzdem kein schlechter Mensch. Es gibt auch Sachen zu bedenken, wenn jemand bereits einen anaphylaktischen Schock gehabt hat“, erklärt sie.

Auch in der Altenpflegeschule war das Impfen ein großes Thema. So hat die 40-Jährige mitbekommen, wie das in anderen Heimen gehandhabt wird.

„Man muss auch mit einem Nein umgehen können in einer Demokratie“, ist die Ansicht des kommissarischen Heimleiters Benedict Pretnar. Von der Caritas aus will man allen Pflegern die Möglichkeit bieten, eine Impfung zu erhalten, auch aus anderen Einrichtungen.

So war zum Beispiel am Sonntag Personal aus Lorsch gekommen, um die zweite Dosis in der Bürstädter Einrichtung zu erhalten. Das Mobile Impfteam musste immer wieder neue Dosen draußen im Fahrzeug vorbereiten und brachte die Spritzen in den umfunktionierten Besprechungsraum. Dort kümmerten sich Helfer, gingen noch mal die Vorerkrankungen und Allergien durch, bevor die Impfung erfolgte.