Drogendealerverurteilt

Bürstadt/Darmstadt. Wegen des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist ein Mann aus Bürstadt vom Landgericht Darmstadt zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Außerdem sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Angeklagte Vollstreckungsbeamte tätlich angegriffen hat, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Ecstasy und Schreckschusswaffe

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten Ermittler im Wagen des mittlerweile 30 Jahre alte Angeklagten im Oktober 2019 insgesamt 277 Ecstasy-Tabletten entdeckt. Außerdem habe er Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe besessen. Der Mann saß bisher in der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt als Untersuchungshäftling ein.

Das Gericht hatte auch angeordnet, dass der verurteilte Mann in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiterhin mitteilte. Damit blieb die Kammer unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert hatte. Die Verteidigung hatte für eine Haftstrafe von drei Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. wol