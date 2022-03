Ein unter Drogeneinfluss stehender ist am Dienstag gegen 22 Uhr Polizeibeamten in einem Imbiss in der Marktstraße aufgefallen. Der 23-Jährige hatte an seiner Umhängetasche ein Einhandmesser hängen, auf das die Beamten den Mann ansprachen, weil Waffen dieser Art verboten seien.

In der Tasche hatte er außerdem eine Feinwaage, rund 20 Gramm Cannabis und über 40 Gramm Amphetamin bei sich.

...