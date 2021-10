Bürstadt/Biblis. Die Corona-Inzidenzwerte in Hessen und in den anderen Bundesländern steigen wieder. Damit geraten erneut die besonders gefährdeten Senioren in den Blick. Viele Einrichtungen haben mit Auffrischungsimpfungen begonnen. In der Regel ist es für sie die dritte Corona-Spritze, zu verabreichen frühestens nach sechs Monaten.

In den drei Seniorenheimen von Bürstadt und Biblis

...