Drittes Team der TSG auf Platz eins

Bürstadt. Der Turngau Bergstraße lud nach Wald-Michelbach zu Qualifikationswettkämpfen ein. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für den Regionalentscheid, der im Oktober in Bruchköbel stattfindet. Die TSG Bürstadt kam gleich mit drei Mannschaften und ihren Trainerinnen Ramona Eberle und Maresa Klinger sowie Martina und Tamara Sänger.

Vier Mädchen turnten pro Gerät, davon kamen drei in die Wertung. Von 45 möglichen Punkten in der P5 erturnten sich Luisa Denschlag, Luna Di Giovanni und Lotte Hensel 39,3 Punkte und somit die beste Punktzahl aller drei Mannschaften am Sprung. Am Barren kam auch Valeria Artes in die Wertung mit 13,75 Punkten, zusammen erhielten sie 41,1 Zähler. Mira Klinger kam an Balken und Boden zum Einsatz. Mit insgesamt 156,05 Punkten verpassten sie knapp die Qualifikation.

In den Wettkämpfen P6 und P6-P9 waren lediglich jeweils zwei Mannschaften gemeldet und die Qualifikation bereits im Vorfeld sicher. Dennoch kämpften die Turnerinnen um die Platzierungen. Auch die P6-Mannschaft war stark am Sprung. Eva Deckenbach, Lara Lenz und Marie Strauß erhielten alle 14er Wertungen für ihren Handstandüberschlag über den Sprungtisch. Am Barren überzeugten Madita Neuthinger mit 14,85 Punkten und Valea Klinger mit 14,7 Punkten von möglichen 16 Zählern. Mit Boden und Balken zusammen erturnten sie sich 172,05 Punkten und lagen somit nur knapp hinter TV Lampertheim mit 174,15 Zählern.

Mit knappen 0,6 Punkten Vorsprung und einer Gesamtpunktezahl von 179 schaffte es die dritte Mannschaft der TSG Bürstadt auf den ersten Platz vor der SG Wald-Michelbach. An Barren taten sie sich etwas schwer mit den anspruchsvollen hohen Übungen, doch an Sprung und Boden konnten sie mit ihren sauberen Übungen Punkte sammeln. In der P6-P9 Mannschaft, jahrgangsoffen, turnten Elisa Frank, Klara Köhler, Leja Kohlmann, Michelle Kolmer (17,05 Punkten an Sprung), Hanna Ohl und Chiara Wilke. red