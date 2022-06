Dritter Platz für die Werfer

Bürstadt. Noah Heiser und Fidan-Luise Öztürk vom TV Bürstadt nahmen jeweils am Wettkampf der Schüler und Schülerinnen der Altersklasse B, zwölf und 13 Jahre, teil. Beide belegten nach Bestleistung den dritten Platz beim internationalen Hammerwurfmeeting in Fränkisch-Crumbach. Damit landeten die zwei Werfer auf der dritten Position der deutschen Bestenliste. Es waren Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutschland am Start. Trainer Heribert Siegler war zufrieden mit der gezeigten Leistung und hofft in den nachfolgenden Wettkämpfen auf eine Steigerung. red

Luise Öztürk und Noah Heiser vom TV Bürstadt. © TV Bürstadt