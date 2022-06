Dreimal Platz eins

Bürstadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten in diesem Jahr wieder die Bezirksmeisterschaften Feld durchgeführt werden. Die Wettkämpfe im Feldbogen wurden in Babenhausen ausgetragen.

Durch die lange Unterbrechung, in der keine Turniere stattfanden, sind noch nicht alle Schützen wieder im Wettkampfmodus. 48 Teilnehmer gingen bei strahlendem Sonnenschein an den Start.

Der Parcours in Babenhausen hat sich stark verändert, seit die Schützen des Pfeil- und Bogenclubs Bürstadt ihn zuletzt gesehen hatten: Wo beim letzten Turnier noch Neuanpflanzungen zu finden waren, standen jetzt bis zu fünf Meter hohe Bäume. Durch das sich im Wind wiegende Blattwerk und die durchscheinende Sonne gab es auf den Zielscheiben einen ständigen Wechsel von Hell und Dunkel, was das Zielen erschwerte. Dennoch wurden gute Ergebnisse erzielt.

Vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt (PBC) waren drei Mitglieder angetreten. Mit dem Recurvebogen war Sebastian Eberle in der Herrenklasse und mit ihren Blankbögen Christian Hartnagel in der Herrenklasse und Harry Schweigkoffer in der Masterklasse losgezogen, um die 24 Ziele im Wald aufs Korn zu nehmen. In der Wertung des Schützenbezirks 38 Starkenburg konnte niemand die Schützen des PBC schlagen. Alle drei durften bei der Siegerehrung die Urkunde für Platz eins in Empfang nehmen. Mit ihren Ergebnissen sind sie auch für die Landesmeisterschaft qualifiziert, die Mitte Juni stattfindet. red