Drei WM-Tickets gesichert

Bobstadt. Nach der Corona-Pause traf sich nun Deutschlands Jazztanz-Elite in Freiburg, um die Deutschen Meister zu küren und zum anderen die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Jazz zu erringen. Das war nach eineinhalb Jahren das erste Turnier im JMC für die Tänzerinnen der TG Bobstadt und des Studios TANZbar, die sich in dieser langen Zeit hauptsächlich online fit gehalten haben.

Schon am Nachmittag waren die Jüngsten am Start, die sechsköpfige Smallgroup der Formation „MIO“. Mit einer ausdrucksstarken Darbietung, von Cheftrainerin Lisa Herrmann optimal vorbereitet, gelang es den jungen Tänzerinnen in der Kategorie Smallgroup Kinder Modern sich die Goldmedaille zu sicher und für die kommende Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

neo verpasst den Titel knapp

Gegen Abend war der Zeitpunkt gekommen, dass sich die Formation „neo“ auf dem Parkett beweisen konnte. Erst eine Woche vor der Meisterschaft wurde ein zweites Mal mit der Weltmeisterin Masa Anic trainiert, die zusammen mit Lisa Herrmann die Tänzerinnen perfekt auf das Turnier vorbereitet hatte. Aufgrund eines Ausfalls bei der Bundesligaformation, musste ein Tag vor dem Turnier dann dennoch umgestellt werden, was die Nachwuchstänzerinnen schnell und problemlos umsetzen konnten.

Bereits in der Vorrunde zeigte das junge Team eine fast perfekte Darbietung und beeindruckte nicht nur die mitgereisten Fans. Im Finale konnten die Tänzerinnen dann eine Schippe drauflegen und zählten ganz klar als Titelfavorit. In einer 2:3 Entscheidung ging der Titel allerdings an die Freiburger Mannschaft, die ihren Heimvorteil perfekt ausnutzte. „neo“ durfte sich am Ende über die Silbermedaille und das damit erreichte WM-Ticket freuen.

Marilena Seng im Solo

Am Sonntagmorgen trat Marilena Seng mit ihrem bisher ersten Jazz-Solo an. In einem starken Starterfeld von 20 Tänzerinnen verpasste sie trotz überzeugender Leistung nur knapp das Finale und erreichte Rang sieben.

Am Nachmittag wurde es dann für die Bundesligaformation „Piccola“ ernst. Die zwölf Tänzerinnen probierten sich zum ersten Mal an einem Jazzstück, das sie perfekt synchron und mit starkem Ausdruck präsentierten. Der Einzug ins Finale war demnach keine Überraschung.

Hochmotiviert traten die zwölf Tänzerinnen um Trainerin Lisa Herrmann erneut auf die Fläche, um noch einmal alles zu geben. Die Darbietung startete perfekt. Nach wenigen Sekunden verletzte sich jedoch eine Tänzerin auf der Fläche und die Runde wurde abgebrochen. Nur kurze Minuten später war klar, das Team musste noch einmal tanzen, allerdings ohne die verletzte Tänzerin, die direkt von Sanitätern versorgt wurde.

Hier zeigte sich jedoch die Erfahrung und Professionalität der Gruppe, denn die Tänzerinnen präsentierten eine absolut tolle Finalrunde. Angefeuert von den gegnerischen Teams, die ebenso beeindruckt waren wie alle Fans, gelang es den Tänzerinnen sich die Bronzemedaille und damit das dritte WM-Ticket für die TG zu sichern. red

