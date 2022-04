Drei Tickets für die Hessenmeisterschaft

Biblis. In Langgöns fand die zweite D-Kader-Sichtung mit Möglichkeit zur Nachqualifikation für die Hessenmeisterschaft der Schüler statt. Mit dabei die Sportlerinnen des RV Vorwärts Biblis. Als vierter Start des Tages zeigte Lilly Berg ihr Können. Nach einem Patzer direkt zu Beginn kam sie leider nicht ideal in ihre Kür, einige schwere Elemente konnte sie trotzdem sehr gut präsentieren. Mit einem Ergebnis von 35,73 Punkten landete sie auf Platz zwölf.

Mit dem Vorhaben, einen Platz im D-Kader zu erreichen, wollte Nathalie Kritsch an den Start gehen. Nach einer Trainingsverletzung musste sie jedoch leider aussetzen. Ina Vollrath und Helena Bauer, die bereits im weißen Hessen-Kader Trikot starteten, verfolgen das Ziel, ihren Platz auch für das nächste Jahr zu sichern. Vollrath konnte an diesem Tag mit einer schönen Kür glänzen. Mit nicht einmal fünf Punkten Abzug ließ sie einige Konkurrentinnen hinter sich und erreichte mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 59,63 Punkten den dritten Platz. Als letzte Starterin in dieser Gruppe trat Helena Bauer mit den höchsten aufgestellten Punkten an. Nach einem fast fehlerfreien Anfang hatte sie mit einer Übung zu kämpfen. Am Ende konnte Bauer aufgrund von Zeitproblemen nicht ihre gesamte Kür präsentieren, weshalb sie hier einige große Abzüge akzeptieren musste. Bauer landete mit 59,04 Punkten haarscharf hinter ihrer Team-Kollegin Vollrath auf dem vierten Platz. Beide konnten sich einen Startplatz an der Hessenmeisterschaft sichern. Nathalie Kritsch kann trotz Verletzung weiterhin auf ein Nachrücken hoffen. Das zweier Paar, bestehend aus Nathalie Kritsch und Lilly Berg, darf ebenfalls an der Hessenmeisterschaft der Schüler am 22. Mai in Wölfersheim starten.

Die Hessenmeisterschaften der Junioren und Elite fanden bereits am 13. März statt. Vinzenz und Kassandra Bauer gingen im Zweier der Offenen Klasse an den Start und konnten sich mit 47,86 Punkten den ersten Platz, eine neue Bestleistung und die Qualifikation für die 3. Junior Masters sichern. Im Kunstradfahren der Junioren erreichte Vinzenz Bauer mit 67,46 Punkten einen guten vierten Platz. red

