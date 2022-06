Drei Tage lang geturnt und getanzt

Bürstadt. Drei Tage lang turnen, tanzen und Spaß haben: Kürzlich fand in Frankfurt-West das 10. Hessische Landeskinderturnfest statt. Neben zahlreichen Wettkämpfen gab es auch jede Menge lustige Mitmachangebote und tolle Vorführungen auf der großen Showbühne. So machten sich auch zwei Turngruppen des TV Bürstadt mit insgesamt elf Kindern und fünf Betreuern am Freitagmorgen auf den Weg nach Frankfurt. Die Anreise für den größten Teil der Gruppe erfolgte per Zug, und so traf man hier schon jede Menge weitere der knapp 3000 Turnfestteilnehmenden, gut erkennbar an den orangenen Turnfestkarten. Am Nachmittag stand der erste Spaßwettbewerb auf dem Programm: Eilos Eulencup. „Team Blue“ und „Six Sunnies“ meisterten erfolgreich sieben kreative Aufgaben, wie zum Beispiel Gummihuhn Weitwurf durch einen Parcours. Bei den hohen Temperaturen kam man da ganz schön ins Schwitzen, und alle freuten sich über die Abkühlung im Freibad, bevor es zur Eröffnungsshow auf der großen Showbühne im Brüningpark ging.

Erfolgreiche Leistung

Dank der Vereins-T-Shirts, gesponsert von BLR Baulogistik Ried, blieben die TV-Turnerinnen auch in der großen Menge gut sichtbar und konnten den Abend unbeschwert genießen. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des Turnwettkampfes. Für die jüngste Teilnehmerin Emma Marsch (18. Platz von 44 Teilnehmern) war es der erste Wettkampf. Eine Altersklasse höher starteten ihre Teamkollegin Mila Kistner (6. von 88) und die Mädchen der Leistungsgruppe. Lina Sanchez Rivero (2. Platz) und Holly Werle (3. Platz) schafften es sogar aufs Treppchen, eine unglaubliche Leistung bei 88 Starterinnen aus ganz Hessen. Sehr starke Übungen zeigten auch Magdalena Molitor (9. von 106) und Alena Blankenburg (20. von 106) in der Altersklasse neun Jahre.

Gegen das stärkste Teilnehmerfeld von 144 Starterinnen erkämpften sich Julia Hentrich (80. von 144) und Laura Genzel (89. von 144) gute Platzierungen. Svea Marsch (50. von 90) zeigte eine sehr gute Grätsche über den 1,10 Meter hohen Bock. Der Sprung war ebenfalls das stärkste Gerät von Anna Weidenauer (30. von 80) und Mia Giesbrecht (32. von 80). Reck und Boden vervollständigten den Pflicht-Dreikampf in diesem Wettbewerb.

Trotz des anstrengenden Wettkampftages tanzten die Mädels begeistert am Abend bei der Open-Air- Kinderdisco bis zum Ende mit und beim Turnfesttanz zu „Mehr davon“ von Lotte gab es kein Halten mehr. Geschafft aber, überglücklich ging es dann am Sonntag zurück nach Bürstadt. Ein großer Dank geht an alle Trainerinnen, Betreuerinnen, Kampfrichter und die Eltern. red