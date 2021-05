Drei neue Fälle in Bürstadt

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwochabend 26 Neuinfektionen im gesamten Gebiet gemeldet. In Bürstadt gab es drei neue Fälle. Damit sind dort aktuell 38 Personen infiziert. In Groß-Rohrheim ist ein neuer Fall dazugekommen. Dort sind derzeit elf Personen infiziert. In Biblis ist kein weiterer Fall gemeldet worden. Dort sind noch 21 Menschen von dem Virus betroffen.

Die Inzidenz im Kreis liegt laut Robert-Koch-Institut bei 62,9. Damit verlässt der Kreis die Bundesnotbremse, weil er am Mittwoch den fünften Werktag in Folge eine Inzidenz von unter 100 hat. Ab Freitag sind damit weitere Lockerungen möglich, etwa der Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs oder das Öffnen der Außengastronomie für Menschen mit Impfschutz, überstandener Erkrankung oder negativem Schnelltest. Liegt sie weitere 14 Tage unter 100, sind noch mehr Lockerungen möglich. kur