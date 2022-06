Drei neue Ehrenbürger in Bürstadt ausgezeichnet

Bürstadt. Der große Ehrungsabend fand das erste Mal seit der Pandemie wieder statt. Bürgermeisterin Bärbel Schader und Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl zeichneten im Bürgerhaus verdiente Menschen aus, die das Stadtbild prägen. „Schön, dass wir mal wieder versammelt sind“, sagte die Bürgermeisterin erfreut.

Walter Wiedemann, Ewald Stumpf und Hans-Georg Gött dürfen sich jetzt zum illustren Kreis der Ehrenbürger zählen. Die Entscheidung dafür hatte die Stadtverordnetenversammlung am 6. Juli 2021 getroffen. „Ehrenbürger ist die höchste Auszeichnung für Bürger, die sich über die Maßen hinaus zum Wohl der Stadt eingebracht haben. Also ein sehr hoher Maßstab“, schickte Bärbel Schader voraus.

Die Laudatio für Wiedemann hielt die Rathauschefin selbst: „Es ist eine besondere Ehre, weil ich ihn schon sehr lange kenne und und wir acht Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet haben.“ Besonders in Zeiten der Pandemie war Wiedemann immer parat, um sich gemeinsam mit dem Landrat abzustimmen. „Meine Kapitänsbinde hab‘ ich gerne an Walter weitergereicht und konnte immer beruhigt in Urlaub fahren, denn ich wusste, das Rathaus ist in guten Händen“, fuhr sie fort. Seit 45 Jahren hat er das Gesicht Bürstadts geprägt. Angefangen hat er 1977 als Stadtverordneter.

26 Jahre Erster Stadtrat

Unter Bürgermeister Horst Strecker hat Wiedemann nicht nur den Umzug des Rathauses von der Nibelungenstraße in den Briebelpark miterlebt, sondern war auch bei der Entscheidung mit dabei, dass Seniorenheim nebenan zu bauen. In seine Ära fiel der Hessentag 1981 und die ersten Schritte für die Partnerstädte Wittelsheim und Krieglach. Nach zwölf Jahren wechselte er in den Magistrat und war hier ebenfalls über Jahre das jüngste Mitglied. Zehn Jahre später wurde er Erster Stadtrat, was er 26 Jahre blieb.

„Mit seiner freundlichen, zuhörenden und verständnisvollen Art war er Ansprechpartner für viele Bürger, hat bei Diskussionen die Gemüter beruhigt, motivierend auf die Verwaltung gewirkt und immer wieder Schwung in den Magistrat gebracht“, fasste die Bürgermeisterin zusammen. Ewald Stumpf bezeichnete sie als „Einmannkraftwerk“, der ebenfalls seit 45 Jahren in verschiedenen politischen Positionen und ganz besonders in „seinem“ Stadtteil Bobstadt wirkte. „Und zwar mit Leidenschaft und Energie“, wobei sie Parallelen zu seinen Arbeitgebern dem Strebelwerk Mannheim und der RWE Power AG zog. „Er hat das Amt, das ihm übertragen wurde, zu hundert Prozent ausgefüllt, zuletzt als Stadtverordnetenvorsteher“, bekräftigte Bärbel Schader.

Sie betonte die Mitarbeit im Festausschuss zur 1225-Jahr-Feier von Bürstadt und das gleiche in Bobstadt. Das Vereinsleben im Stadtteil hat er mitgeprägt, unter anderem beim SV Bobstadt, bei dem er lange die Skiabteilung leitete. Für die Ortsumgehung und das Dorferneuerungsprogramm hat er vieles getan. „Er kann andere überzeugen und ist unermüdlich, wenn es darum geht, Anliegen der Bürger umzusetzen“, machte Schader deutlich.

Die Laudatio von Hans-Georg Gött übernahm Siegl. „Sein politisches Engagement begann vor fast 30 Jahren mit der Wahl in den Ortsbeirat. Acht Jahre später war er Ortsvorsteher“, so Siegl.

In Bürstadt war er etwa in verschiedenen Ausschüssen, Funktionen und Stadtverordneter. „Gött ist politisch, aber auch menschlich ein Vorbild. Er streitet nicht um des Streitens willen, sondern der Sache dienend. Er hat widersprochen, argumentiert, sich überzeugen lassen oder gar dagegen gestimmt. Nicht gegen die Strömung zu schwimmen, vielmehr selbst Strömung sein“, sagte Siegl.

Der Dank ging bei allen dreien an die Ehefrauen Margarita Wiedmann, Veronika Stumpf und Christel Gött samt Familien, die oft auf ihre Männer und Väter verzichten mussten.