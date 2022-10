Drei mal erfolgreich

Bürstadt. Nach zweijähriger Pause konnten die Bürstädter Judoka ihr Können wieder unter Beweise stellen. Rund 140 Teilnehmer in der U11 und U14 traten in der Erich Kästner-Schule an. Alle Kämpfer waren in weibliche und männliche Vierergruppen eingeteilt. Da es sich bei diesem Turnier um ein Addiersystem handelte, konnten die Kinder mehrere Wertungen über zwei Minuten oder zwei Ippon erzielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der U11 ging Gabriel Topic Klein in der Gewichtsklasse bis 23.5 Kilogramm als jüngster im Judoteam des Judoverein Samurai Bürstadt auf die Matte. Er musste zum ersten Mal drei Kämpfe gegen fremde Gegner bestreiten. Er erreichte am Ende den dritten Platz und eine Bronzemedaille.

Kurt unterliegt nur knapp

In der U14 startete Yasemin Kurt in der Gewichtsklasse mit 37,5 Kilogramm zum ersten Mal die Judokampffläche. Als Neuling auf der Matte machte sie ihrer Gegnerin das Leben schwer und unterlag nur knapp mit zwei Waza Ari. Danach traf sie, obwohl sie selbst ein Gelbgurt trägt, auf eine Trägerin mit orangenem Gurt. Dort konnte sie mit einem Waza Ari in Führung gehen. Der Kampf ging über die ganze Runde, und erst am Schluss unterlag Kurt mit einem Festhaltegriff und musste diesen verloren geben. Somit belegte sie ebenfalls den dritten Platz und erhielt die Bronzemedaille.

Mehr zum Thema 1. Judo-Club Bürstadt Katharina Keltjens sichert sich den Titel Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Judo Nachwuchs misst sich beim Krümelrandori in Bürstadt Mehr erfahren

Danach durfte Dominik Richter auf die Matte. Er war der erfahrenste Judoka der Samurai an diesem Tag. Er traf auf gleichwertige und zum Teil stärkere Gegner. Trotzdem machte er kurzen Prozess und ließ zwei Gegnern keine Chance und bezwang sie in 20 Sekunden. Nur bei dem höhergradierten Kämpfer benötigte er zwei Minuten, da er ihn zum Schluss in einem Haltegriff besiegte und Gold holte. red