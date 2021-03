Bürstadt. Chantal Stockmann wird Burkhard Vetter als Fraktionsvorsitzende der FDP Bürstadt ablösen. Darauf haben sich die Liberalen am Mittwochabend in einer Videokonferenz geeinigt. Stockmann erzielte bei der Kommunalwahl am Sonntag die viertmeisten Stimmen ihrer Partei. Im neuen Parlament besetzt die FDP allerdings nur zwei Sitze. Damit hätte sie – theoretisch – den Einzug ins Parlament verpasst, doch alle drei Bewerber vor ihr verzichten auf ihr Mandat. Das sind neben Vetter auch Spitzenkandidat Bernd Berg sowie Bastian Schmitt.

AdUnit urban-intext1

Vetter hatte bereits vorab angekündigt, dass er sich vollkommen auf den Kreistag konzentrieren wolle. „Da ich dort das Mandat erhalten habe, werde ich meinen Sitz in Bürstadt ablehnen“, bestätigt er gegenüber der Redaktion. Dass Berg, der die Liste angeführt hat, auch kein Stadtverordneter mehr sein will, kommt dagegen überraschend. Auf Anfrage betont er, zugunsten von Chantal Stockmann zu verzichten, die sich die vergangenen Jahre stark eingebracht und gute Arbeit geleistet habe. „Ich werde jedem den Vortritt lassen, der sich engagieren möchte und meinen Ruhestand genießen.“ Zudem werde es sehr hart, zu zweit alle Positionen in Ausschüssen, Gremien und Kommissionen zu besetzen. „Das war mit vier Personen schon anstrengend, aber zu zweit wird es noch viel schwieriger.“

Chantal Stockmann ist neue Fraktionschefin der FDP. © cid

Den zweiten Sitz im Parlament übernimmt Bernd Benz, der zudem in den Ortsbeirat Bobstadt gewählt wurde. Denn auch der Student Bastian Schmitt nimmt sein Mandat nicht an, „weil er diese Aufgabe einer erfahreneren Person überlassen will“, erklärt Berg. Dieser findet die Verschiebung nicht dramatisch, da es bei den Wählerstimmen „nur marginale Unterschiede“ gebe. Ausnahme ist Vetter, der vom letzten Listenplatz aus doch die meisten Stimmen holte: 1928. Bernd Berg erzielte 1275, Bastian Schmitt 1237, Chantal Stockmann 1192 und Bernd Benz 1136 Stimmen.

Mehr zum Thema Kommentar Verantwortung wahrnehmen Mehr erfahren

Offen ist derweil, wer in den Magistrat geht. Darüber möchte Berg mit Sebastian Schnell sprechen, der 1025 Wählerstimmen bekam. cos