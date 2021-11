Der Dirtpark am Rande des Freizeitkickergeländes ist in die Jahre gekommen. Jugendliche hatten ihn 2012 beim Freiwilligentag eingerichtet, doch inzwischen fehle es an regelmäßiger Pflege, sagt Oliver Haberer von der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus betreut. „Dort ist ein Riesenpotenzial für alle, die sich gerne sportlich auf dem Rad ausleben. Aber oft ragen die Zweige der Hecken in

...